L1 : OL, Dortmund... Lopez confirme la folie Pépé au mercato

Dans : Mercato, OL, LOSC, Ligue 1.

La semaine prochaine risque d’être très agitée en France sur le marché des transferts. Et pour cause, le mercato fermera officiellement ses portes vendredi soir et d’ici là, certains clubs français vont chercher à se renforcer. Ce pourrait être le cas de Lyon, dont le nom a été associé à Nicolas Pépé ces dernières heures en cas de départ de Maxwel Cornet. Interrogé par beIN SPORTS avant Lille-Guingamp cet après-midi, Gérard Lopez a confirmé qu’il avait « des offres concrètes » pour le joueur. Du côté du LOSC, conserver l’ex-attaquant du SCO d’Angers paraît compliqué, mais pas impossible car d’autres joueurs de l’effectif nordiste ont la cote.

« Tout le monde parle de Nicolas mais on a aujourd'hui sur la feuille de match sept ou huit joueurs qui intéressent d'autres clubs » a déclaré Gérard Lopez avant de poursuivre. On ne vendra pas tout ça mais on verra. Il y a des offres concrètes pour Nicolas Pépé et pour d'autres joueurs. Idéalement il y aura une arrivée au milieu de terrain avec quelqu'un de physique parce que même si on a des joueurs qui peuvent jouer à ces postes-là, on est plutôt légers comparé à d'autres postes », a expliqué le propriétaire du LOSC. Reste désormais à voir qui raflera la mise puisque ces dernières heures, le nom de l’OL n’est pas le seul qui a été évoqué. En Allemagne, le Borussia Dortmund est notamment très intéressé…