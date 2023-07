L'OL en rêvait, l'OM fonce dessus

Dans : Mercato.

Les perspectives ne sont guère réjouissantes pour le mercato de l'OL cet été. Les supporters craignent des départs, et ne voient aucune bonne nouvelle arriver du côté du recrutement. Un joueur qui tendait les bras à Lyon va lui passer sous le nez sans sourciller. D'autant plus rageant que l'OM pourrait en profiter.

Laurent Blanc est persuadé que les choses vont s’arranger pour l’Olympique Lyonnais cet été. Mais pour le moment, la situation est préoccupante. Il n’y a plus une seule recrue en perspective, et le club rhodanien craint de perdre au moins une de ses pépites étant donné le forcing fait par plusieurs clubs européens ou français sur Bradley Barcola, Castello Lukeba ou Rayan Cherki. Le statu quo actuel permet de sauver la face mais démontre aussi l’incapacité de l’OL à se renforcer. Et dans ses dernières prises de parole, Laurent Blanc s’est fait de plus en plus pressant, se demandant quand même ouvertement s’il allait avoir des renforts, notamment dans l’animation offensive.

Les offres arrivent, l'OL regarde

La réponse est non en ce qui concerne Georges Mikautadze. Il fait figure de l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 la saison dernière, et il rêvait ouvertement de rejoindre Lyon, le club de sa ville natale. En dépit d’un intérêt évident en raison de son profil de milieu offensif, les déboires financiers de l’OL empêchent toute avancée dans ce dossier. Résultat, un club a pris les devants et il s’agit de Sheffield, promu cette saison en Premier League. Selon Le10 Sport, une somme de 18 millions d’euros, plus des bonus éventuels, aurait été mise sur la table. Si la Lazio Rome pourrait avoir son mot à dire, la perspective de recruter est en tout cas à l’abandon du côté de la cité des Gones. Une situation dont un club en France, très à l'offensive sur le mercato, compte bien profiter. Il s'agit en effet de l'OM, qui songe à recruter le joueur géorgien pour se renforcer dans l'animation offensive, où il y a un trou depuis la retraite de Dimitri Payet. Toutefois, l'OM ne pouvant pas acheter sans fin à tour de bras, il faudrait une vente copieuse, de type de celle de Matteo Guendouzi, pour formaliser le recrutement de Mikautadze.

Seule certitude, à Lyon, c'est la soupe à la grimace avec cette immobilisme. Une situation qui va achever les supporters locaux, qui aimeraient voir leur club au moins apparaitre dans la rubrique des rumeurs sur tel ou tel joueur. Ce n’est même pas le cas et Laurent Blanc peut clairement passer un mois d’août catastrophique si le mercato continue sur cette lancée.