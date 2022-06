L’Europe se l’arrache, Rabiot snobe le PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans un an avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot est extrêmement courtisé sur le marché des transferts.

Malgré une saison décevante à la Juventus Turin et des prestations en demi-teinte avec l’Equipe de France, Adrien Rabiot est un joueur qui garde une cote très élevée au mercato. Et pour preuve, le Telegraph rapporte que de nombreux cadors européens ont manifesté leur intérêt pour s’offrir le milieu de terrain de la Juventus Turin, dont le contrat avec la Vieille Dame expire dans un an. En Angleterre, Tottenham, Manchester City, Liverpool ou encore Chelsea surveillent la situation d’Adrien Rabiot. Et ce sont de loin les Spurs d’Antonio Conte qui sont les plus chauds pour récupérer le milieu de terrain formé au PSG. Justement, Paris était également à l’affût dans ce dossier selon le média britannique, qui dévoile néanmoins que Nasser Al-Khelaïfi a reçu une fin de non-recevoir de la part de Rabiot et de son entourage.

Rabiot préfère Tottenham plutôt que le PSG

En effet, le Telegraph affirme qu’Adrien Rabiot a refusé de revenir au Paris Saint-Germain, malgré un sérieux intérêt du champion de France en titre. Après plusieurs années mi-figue mi-raisin en Italie, Adrien Rabiot a exprimé à son entourage le souhait de tenter sa chance en Premier League. Toutes les planètes semblent alignées pour un transfert à Tottenham, d’autant que son prix n’a pas été fixée de manière délirante par les dirigeants de la Juventus Turin. Et pour preuve, le Telegraph explique que la Vieille Dame réclame 15 à 20 millions d’euros bonus compris pour acheter la dernière année de contrat d’Adrien Rabiot. Une bouchée de pain pour Tottenham, qui aimerait dégraisser au milieu de terrain avant de foncer sur Rabiot mais qui pourrait finalement conclure le dossier rapidement afin d’être certain que l’ex-milieu du PSG ne lui échappe pas.