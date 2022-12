Joao Felix fonce vers un club, ce n'est pas le PSG

La fin est proche pour Joao Felix à l'Atlético Madrid. Le Portugais ne s'entend plus avec Diego Simeone et veut aller voir ailleurs. Cela tombe bien car Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, tient particulièrement à lui. Reste à s'accorder financièrement.

Club en net progrès cherche joueur prometteur pour atteindre le graal. Arsenal est le leader surprise de la Premier League cette saison, devant Manchester City et largement au-dessus de Liverpool ou encore Chelsea. Un retour au premier plan pour des Gunners, à la cave depuis plusieurs saisons qui les ont vu rater constamment la Ligue des champions. Le club londonien peut nourrir de nouvelles ambitions sur la scène domestique mais aussi au mercato. Surtout que, pour arracher un éventuel titre de champion, il faudra clairement recruter cet hiver.

En effet, les Gunners ont perdu leur attaquant Gabriel Jesus pendant le Mondial. Le Brésilien a été touché au genou et manquera les trois prochains mois de compétition. Un coup dur qui oblige Arsenal à chercher un remplaçant à la hauteur. Joao Felix fera l'affaire d'autant que Mikel Arteta l'apprécie beaucoup. Le joueur portugais est en instance de départ à l'Atlético Madrid où il ne s'entend plus avec Diego Simeone. Les Colchoneros sont disposés à le laisser partir, y compris en prêt. Une dernière option qui plairait à Arsenal.

🚨 Arsenal are in for João Félix, but the financials on the deal will need to come down before they can make a serious move.



