Haaland veut griller Mbappé, son coup de force pour signer au Real

Par Corentin Facy

L’été prochain, le Real Madrid tentera de toute évidence de signer un monstre du football européen. Mais qui de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland sera l’heureux élu de Florentino Pérez et du board madrilène ?

Kylian Mbappé présente l’avantage d’être en fin de contrat en juin 2024 et pourrait potentiellement s’engager libre en faveur du Real Madrid. Un argument de poids aux yeux de Florentino Pérez, dont l’objectif est de bâtir l’équipe la plus compétitive possible mais également de faire attention au budget de son club. Au contraire, Erling Haaland sera toujours sous contrat avec Manchester City, mais il se murmure en Espagne que le cyborg norvégien dispose d’une clause dont le montant est compris entre 150 et 200 millions d’euros, que le Real Madrid pourrait activer à tout moment.

Quoi qu’il en soit, il est clair que le vice-champion d’Espagne en titre se positionnera sur l’un des deux joueurs afin d’épauler Vinicius, Rodrygo et Bellingham la saison prochaine au sein de la Casa Blanca. La presse espagnole indique ce mercredi que le Real Madrid a fixé un ultimatum à Kylian Mbappé en lui ordonnant de se prononcer avant le 15 janvier, sans quoi Florentino Pérez tournera la page. Ce qui pourrait bien faire les affaires d’un certain Erling Haaland car selon les informations du journal AS, le Norvégien de Manchester City serait « ravi » de retrouver son ami Jude Bellingham au Real Madrid.

Bellingham, une préférence pour Haaland ?

Les deux hommes ont évolué sous les mêmes couleurs au Borussia Dortmund et entretiennent une véritable relation d’amitié et verraient d’un très bon œil l’idée de rejouer dans la même équipe. Bien qu’il ne serait sans doute pas opposé à l’idée de jouer avec Mbappé, Jude Bellingham a donc un faible pour Erling Haaland et cette préférence pourrait peser très lourd dans le choix à venir des dirigeants du Real Madrid. Florentino Pérez a conscience du poids pris par Bellingham en l’espace de six mois puisque l’Anglais s’est déjà imposé comme l’icône marketing du joueur en plus d’en être le meilleur joueur et le meilleur buteur. Si en interne, Bellingham pousse pour Haaland, il y a donc fort à parier que le club de la Casa Blanca se penchera sur le Norvégien plutôt que sur Mbappé. Reste maintenant à voir si financièrement, le deal sera possible pour les finances du Real Madrid et si Florentino Pérez acceptera l’idée de ne pas signer Kylian Mbappé, dont il rêve depuis tant d’années.