Joao Felix direction Barcelone, accord en vue

Indésirable à l’Atlético de Madrid, qui veut s’en débarrasser après l’avoir prêté à Chelsea la saison dernière, Joao Felix est tout proche de rebondir au FC Barcelone, qui cherche un successeur à Ousmane Dembélé.

Près de deux semaines après le transfert d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros, le FC Barcelone tient peut-être le successeur de l’international français. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, le club catalan est sur le point d’enrôler Joao Felix. Prêté la saison dernière à Chelsea, où il a montré de belles choses par périodes, l’international portugais est totalement blacklisté par Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. Le profil du joueur a été validé par Xavi, qui estime que Joao Felix peut être complémentaire avec Robert Lewandowski sur le front de l’attaque catalane, même si son profil est bien sûr différent de celui d’Ousmane Dembélé.

Negotiations are advancing for Joao #Felix to join @FCBarcelona on loan from @Atleti - loan fee around €7-8m. @SkySport