Joao Felix au PSG, l'Atlético sort du silence

Par Mehdi Lunay

Alors qu'il ne vit pas une très belle saison à l'Atlético Madrid, Joao Felix fait l'objet d'un intérêt toujours plus accru du PSG. Les Parisiens et Luis Campos rêvent de recruter le prodige portugais dès janvier. Diego Simeone reste attaché à son joueur, dans le discours du moins.

Joao Felix est dans le dur cette saison du côté de l'Atlético Madrid. Son club souffre avec une modeste sixième place en Liga, une élimination en Ligue des champions et une série en cours de cinq matchs sans succès. Le prodige portugais ne tire que trop faiblement son épingle du jeu dans cette situation. Il est cantonné au rôle de remplaçant depuis le 18 septembre et le derby madrilène en championnat. Autant le dire, Joao Felix ne serait pas contre un nouveau départ ailleurs et le PSG est prêt à lui donner cette opportunité.

Simeone s'accroche à Felix, jusqu'à quand ?

En effet, plus les heures passent et plus un transfert à Paris apparaît probable. Le club parisien fait le forcing pour recruter Joao Felix dès janvier, même à plus de 100 millions d'euros. A l'Atlético Madrid, on continue de nier l'évidence alors que ce transfert n'est pas une mauvaise chose en interne. Interrogé en conférence de presse avant un match de coupe d'Espagne, Diego Simeone a indiqué vouloir toujours compter sur le Portugais à l'avenir.

💬 "Ojala que pueda seguir estando con nosotros".



Simeone, ante la noticia del interés del PSG en Joao Félix. pic.twitter.com/kAu5OQwY6E — Relevo (@relevo) November 11, 2022

« Joao est l'un des joueurs qui a marqué le plus de buts parmi les attaquants que nous avons, au-delà du fait qu'il en a trois maintenant. Mais, il a des qualités de buteur et j’espère qu’il restera avec nous et qu’il sera à la hauteur de ce qu’il nous a montré à plusieurs reprises par le passé. Comme je l’ai dit, c’est un joueur qui sait marquer des buts et nous avons besoin de lui », a confié El Cholo ce vendredi. Des paroles qui sonnent creux alors que l'entraîneur argentin ne titularise plus Joao Felix, lequel ne supporte plus cela ainsi que les méthodes globales de Diego Simeone.