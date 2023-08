Il a le boulard, Dortmund prévient le Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cet été, le Borussia Dortmund a cédé Jude Bellingham au Real Madrid pour 103 millions d'euros. Une perte sur le plan sportif même si certains joueurs du club allemand ne s'en plaignent pas. L'Anglais serait devenu toxique pour l'équipe.

Voilà un joueur pour lequel le club acheteur en a pour son argent. Dans une période où les sommes dépensées au mercato ne veulent plus dire grand chose, Jude Bellingham semble faire exception. Le milieu anglais de 20 ans a été acheté 103 millions d'euros cet été par le Real Madrid au Borussia Dortmund. Quoi de plus normal pour l'international anglais : mature, très beau à voir jouer, très doué techniquement et leader né d'une équipe. Le portrait du joueur quasi parfait même si les Allemands l'ont détérioré ces dernières heures.

Bellingham l'arrogant en a irrité plus d'un à Dortmund

En effet, Bild a publié un article qui détruit le mythe du leader de vestiaire qu'incarnerait Jude Bellingham. Le jeune anglais était loin de faire l'unanimité lors de ses derniers mois passés à Dortmund. De nombreux joueurs du club se plaignaient de son attitude, loin d'être celle d'un homme rassembleur au sein du vestiaire. Bild dépeint le portrait d'un Bellingham trop individualiste, au point de rendre heureux certains de ses partenaires à l'annonce de son départ au Real Madrid.

Jude Bellingham est décrit comme arrogant par une partie du vestiaire. Le journal allemand cite notamment une sortie très agressive du joueur envers Nico Schulz en février 2022 après une passe ratée de ce dernier en C1. « Tu ne peux pas jouer une putain de passe, tu es une putain de merde ! À chaque putain de fois ! », avait déclaré l'Anglais, coutumier du fait à l'entraînement. Loin du leader charismatique décrit dans la presse, Bellingham est vu comme individualiste par le vestiaire du BVB. Il voulait réussir sur le terrain pour lui et pour attirer l'attention sur sa personne avant de faire briller l'équipe. Surtout, malgré son statut de second vice-capitaine, il était souvent distant avec ses coéquipiers du Borussia. Une attitude qui ne passera certainement pas dans un vestiaire aussi prestigieux que celui du Real Madrid.