Haaland : Dortmund renvoie la 1ère offre de Chelsea

Dans : Mercato.

L’un des feuilletons de l’été a débuté. Chelsea a effectué une première offre ferme pour recruter Erling Haaland, annonce Sky Deutschland, qui donne toutefois peu de détails.

Le club londonien, tout récent champion d’Europe, a ainsi proposé une somme d’argent et un des deux joueurs suivants : Callum Hudson-Odoi ou Tammy Abraham. Chelsea n’a aucune intention de s’approcher des 180 ME demandés par le Borussia, qui n’est pas vraiment vendeur car il vient de céder Jadon Sancho à Manchester United la semaine dernière. En plus de cela, l’addition risque d’être salée car Mino Raiola, l’agent de Haaland, réclame aussi 40 ME de commission au passage.

Il faut dire que, si le deal se fait cet été, cela évitera une terrible ruée en juin 2022. En effet, dans un an, le Norvégien sera libre de rejoindre le club de son choix contre 80 ME, le montant de clause libératoire fixée dans son contrat à partir de ses deux dernières années. Le média allemand précise que la fermeté de Dortmund dans cette opération, risque de mettre Chelsea et tous les clubs intéressés à la porte. Le club de la Ruhr n’envisage un transfert qu’à 180 ME, ou sinon l’ancien buteur de Salzbourg restera en Allemagne.