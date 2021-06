Haaland a un prix énorme, le Real Madrid choqué

Dans : Mercato.

Le Borussia Dortmund affirme ne pas vouloir vendre Erling Haaland, mais le club allemand pourrait céder l'attaquant norvégien pour une somme colossale.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est l’autre phénomène du football mondial. Et si le PSG s’est montré intransigeant concernant l’attaquant français, les dirigeants allemands en font de même pour l’avant-centre international norvégien. « Nous avons un plan très clair pour commencer la nouvelle saison avec Erling », a déjà fait savoir Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund histoire de calmer tout le monde. Cependant, cette position très ferme pourrait évoluer si un club offre au BVB ce qu’il souhaite pour céder sa star. Après le tour d’Europe fait par Mino Raiola et le père d’Haaland il y a quelques semaines, le dossier paraît être à l’arrêt, mais le quotidien sportif AS remet le feu dans ce dossier en affirmant que Dortmund a mis un prix à Erling Haaland et l’a fait savoir aux clubs capables de payer, et ils sont très rares, très très rares même.

En effet, afin de céder dès 2021 le buteur norvégien qui a encore trois ans de contrat, le Borussia Dortmund a fixé un prix de 200 millions d’euros considéré par le média espagnol comme étant « hors marché ». Le BVB est gourmand car ses dirigeants sont persuadés qu’Erling Haaland peut contribuer à remplir le Signal Iduna Park quand la jauge sera levée et que le stade pourra à nouveau accueillir 81.000 supporters. Vendre une telle tête de gondole est un risque que les 200 millions d’euros d’un possible transfert permettraient de mieux digérer. Du côté du Real Madrid, qui est pour l’instant le seul candidat sérieux dans cette opération, on n’envisage pas de dépenser autant d’argent dès cet été, Florentino Perez étant toujours persuadé de pouvoir faire signer Kylian Mbappé. Mais si le PSG verrouille définitivement Mbappé, alors l'option Haaland pourrait devenir une priorité.