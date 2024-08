Gundogan revient gratuitement à Manchester City

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Désireux d’économiser sur les salaires pour pouvoir enregistrer ses nouveaux joueurs, le FC Barcelone a laissé partir Ilkay Gundogan pour zéro euro ce vendredi. Manchester City en a ainsi profité pour récupérer l’un de ses tauliers du titre de champion d’Europe de 2023. Le milieu de terrain allemand a officialisé son départ du Barça en personne, s’excusant presque de repartir après seulement un an de présence et avoue avoir vécu une « saison difficile ». Gundogan a signé pour un an à City, avec une option pour prolonger d’une saison supplémentaire.