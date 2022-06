Gareth Bale a fait son choix et c'est une grosse surprise

Libre depuis son départ du Real Madrid, Gareth Bale n'a pas l'intention de préparer le Mondial 2022 qu'il jouera avec le Pays de Galles uniquement en jouant au golf. Il a choisi son nouveau club.

Certains lui voyaient un avenir en Premier League, ou même en Liga, mais a priori la carrière européenne de Gareth Bale s’est achevée du côté du Stade de France au coup de sifflet final du match entre le Real Madrid et Liverpool, qu’il a suivi depuis les tribunes. Carlo Ancelotti ne comptant plus sur lui, le joueur gallois savait depuis pas mal de temps que les Merengue n’allaient pas le prolonger, Florentino Perez ayant tenté plusieurs fois de se séparer de lui sans y parvenir, son salaire étant un facteur bloquant. Mais désormais, le joueur de 32 ans peut signer où il l’entend, et plus de 17 ans après avoir débuté sous le maillot de Southampton, cela passe par un départ en Major League Soccer.

BREAKING: LAFC are finalizing a deal to sign superstar Gareth Bale, per sources.



Bale is a free agent as his contract with Real Madrid expires this summer. The 32-year-old won 5 Champions Leagues, 3 La Ligas & more in Spain. Deal will NOT require DP spot. https://t.co/pegsSTYV6x pic.twitter.com/oUSXQE9ias