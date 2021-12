Esp : Azpilicueta au Barça, le gros coup à zéro euro

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, César Azpilicueta pourrait prendre la direction du FC Barcelone en juin prochain.

Dix ans à Chelsea, l’heure du départ a-t-il enfin sonné pour César Azpilicueta ? Titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel chez les Blues, l’international espagnol de 32 ans n’a pas encore prolongé son contrat à Chelsea. Celui-ci expire en juin prochain et pourrait pousser César Azpilicueta à faire ses valises. Le scénario est de plus en plus probable selon la presse espagnole, qui évoque ce mercredi un rapprochement important avec le FC Barcelone. Selon les informations du Mundo Deportivo, un accord quasiment été trouvé entre l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et le club entraîné par Xavi, qui obtiendrait avec César Azpilicueta un second renfort de taille après l’arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City pour 55 millions d’euros hors bonus.

🔥 El Barça tendría un principio de acuerdo con Azpilicueta para julio de 2022, según @gerardromerohttps://t.co/CqsoLqcLi1 pic.twitter.com/zrPrm2qW9V — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 28, 2021

Azpilicueta à Barcelone, accord quasiment bouclé

Pour le journaliste catalan Gérard Moreno, la venue de César Azpilicueta à Barcelone est en très bonne voie et l’opération a peu de chances de capoter. « C’est vrai qu’il est très proche du Barça. Le club a un accord de principe avec le défenseur de Chelsea pour rejoindre Barcelone au mois de juin prochain. Seuls quelques soucis personnels pourraient changer les choses et annuler l’opération » estime le journaliste, pour qui César Azpilicueta coche toutes les cases afin de rejoindre le FC Barcelone. Dans une situation économique instable, le club catalan recherche avant tout des joueurs libres ou disponibles à prix cassé. Une exception a été faite avec Ferran Torres, mais la politique du club est bien de ne pas verser de grosses indemnités de transfert. Ce sera le cas avec César Azpilicueta, libre en fin de saison. De plus, Xavi souhaite s’appuyer sur des joueurs fiables et d’expérience dans toutes les lignes. Avec le défenseur de Chelsea, 309 matchs de Premier League et 67 matchs de Ligue des Champions au compteur, il sera servi.