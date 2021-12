Officiel : Ferran Torres signe 5 ans à Barcelone !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’accord était trouvé depuis plusieurs jours mais la Liga devait encore valider le transfert de Ferran Torres de Manchester City au FC Barcelone.

Cette étape était indispensable en raison des finances moribondes du club catalan et du fair-play financier espagnol en vigueur en Liga depuis plusieurs mois. Les craintes d’un transfert avorté étaient de plus en plus nombreuses chez les supporters de Barcelone, mais la bonne nouvelle est tombée ce mardi en début d’après-midi. Ferran Torres est officiellement un joueur du Barça, le transfert de l’international espagnol ayant été validé. Le joueur s’est engagé pour cinq ans en faveur du club catalan, qui a déboursé 55 millions d’euros hors bonus pour le recruter en provenance de Manchester City. Un très joli coup de la part du FC Barcelone qui ravira Xavi, lequel avait fait de l’ex-attaquant des Skyblues une priorité cet hiver.