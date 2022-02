Erling Haaland, le PSG rêve de faire pleurer Javier Tebas

Alors que le Paris Saint-Germain est en attente de la décision de Kylian Mbappé, c’est bien Erling Haaland qui pourrait le remplacer dans la capitale française. Mais quand ?

Le prochain club d’Erling Haaland dépendra de la décision de Kylian Mbappé. En effet, le Norvégien de 21 ans qui a marqué 80 buts en 79 matchs avec les Jaune et noir, est envoyé au Real Madrid ou à Manchester City mais il pourrait finalement rejoindre le Paris Saint-Germain en cas de départ de l’international français. D’après le quotidien espagnol Sport, les hautes instances parisiennes auraient contacté l’entourage du buteur du Borussia Dortmund pour lui demander de patienter encore quelques semaines avant d’ouvrir les négociations. Une période qui fera sûrement se décider Kylian Mbappé en vue de l’offre mirobolante effectuée par le PSG : 62 millions de salaire annuel en cas de prolongation de contrat. Toujours d’après Sport, le PSG prépare le départ de sa star et a décidé d’établir des contacts avec les représentants d’Erling Haaland. En cas d’offre, le PSG transmettrait une offre XXL pour le feu follet du BVB, encore en contrat jusque juin 2024. A noter que sa clause libératoire pour quitter la Ruhr est de 75 millions d’euros.

As Manchester City and Barcelona are monitoring the situation, Real Madrid have already presented a mega-offer for Erling Haaland. They are convinced that they will be able to sign him this summer. Barça recognize that the operation is 'very, very complicated' for them.



