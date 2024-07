EdF ‍: Jules Koundé, un énorme transfert en plein Euro

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Auteur d’un bon Euro 2024 sous le maillot de l’équipe de France, Jules Koundé fait parler de lui dans la rubrique mercato, puisque Arsenal a coché son nom pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine.

Depuis le début de sa carrière, Jules Koundé a connu deux championnats : la Ligue 1 pour ses débuts chez les pros avec les Girondins de Bordeaux, puis la Liga au FC Séville et désormais avec le FC Barcelone. Et bientôt un troisième ? S’il a bien entendu le temps de jouer dans d’autres grands championnats européens, sachant qu’à 25 ans il a encore tout l’avenir devant lui, le défenseur français aurait effectivement une chance de découvrir la Premier League dès la saison prochaine. D’après les informations du site Todo Fichajes, Koundé figure sur les tablettes d’Arsenal. Désireux de renforcer sa défense avec un joueur polyvalent capable de jouer dans l’axe ou à droite, Mikel Arteta estime que Koundé est la cible idéale. Histoire de commencer à placer ses pions dans ce dossier, Arsenal « a déjà contacté Barcelone pour exprimer son intérêt pour la signature du défenseur français ». Si Koundé est pour l’instant pleinement concentré sur l’Euro avec les Bleus, il pourrait se laisser tenter par une aventure en Angleterre.

Koundé avec Saliba à Arsenal ?

🚨 Arsenal est INTÉRESSÉ par une SIGNATURE de Jules Koundé ! ❤️🤍



🗞️ @gerardromero pic.twitter.com/6t0FIDrphX — Football Actu (@FootActu_2) June 27, 2024

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Barça, où il dispose d’une clause libératoire d’un milliard d’euros, le Tricolore n’est pas intransférable non plus. Tout simplement parce que le FCB doit améliorer ses finances lors du marché des transferts pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs pour l’exercice 2024-2025. Et pour cela, un éventuel gros transfert de Koundé en Premier League pourrait satisfaire toutes les parties. Recruté contre un chèque de 50 millions d’euros par le Barça en 2022, Koundé pourrait être vendu pour un peu plus, surtout après son bon Euro. Grâce à cette somme et à une économie de masse salariale, le club catalan pourrait alors intégrer au moins un nouveau joueur dans son effectif. Reste à savoir si les Gunners seront disposés à dépenser autant d’argent sur Koundé, malgré le fait que ce dernier semble bien s’entendre avec Saliba en équipe de France et que la formation de ce duo en club pourrait renforcer la solidité défensive d’Arsenal.