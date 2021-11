Dortmund a la solution pour éloigner Haaland du PSG

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Très convoité au mercato, Erling Haaland intéresse des clubs puissants et capables de financer son transfert l’été prochain. Mais le Borussia Dortmund n’a pas dit son dernier mot et tente de retenir son attaquant par tous les moyens. Et notamment en proposant au Norvégien de reporter sa clause libératoire.

Alors que le mercato estival n’ouvre ses portes que dans plusieurs mois, le feuilleton Erling Haaland a déjà commencé. On sait que l’attaquant du Borussia Dortmund sera l’un des joueurs, si ce n’est le joueur le plus courtisé sur le marché des transferts. Et pour cause, l’avant-centre auteur de neuf buts et de huit passes décisives cette saison en Bundesliga pourrait être disponible à un prix intéressant. Son contrat qui expire en 2024 contient effectivement une clause lui permettant d’être transféré pour 75 millions d’euros, soit une excellente affaire pour un buteur de ce calibre.

Mais que les admirateurs d’Erling Haaland se méfient, le Borussia Dortmund n’a pas dit son dernier mot. Après l’avoir retenu cet été, les dirigeants allemands aimeraient de nouveau le conserver avec des arguments solides. Pour commencer, le pensionnaire de Bundesliga compte multiplier son salaire par deux. Ainsi, le Norvégien toucherait entre 16 et 18 millions d’euros par an. La revalorisation serait énorme, mais peut-être insuffisante pour rivaliser avec la concurrence. Du coup, la version allemande de Sky Sport révèle une deuxième manœuvre.

Haaland seulement disponible en 2023 ?

Afin d’éloigner les clubs intéressés, le Borussia Dortmund voudrait demander à l’attaquant de reporter d’un an sa clause libératoire à 75 millions d’euros, qui deviendrait valable uniquement à partir de l’été 2023. S’il acceptait, ses courtisans seraient contraints de négocier avec le Borussia Dortmund, et de se heurter à un mur. Une stratégie inspirée par le RB Leipzig qui a réussi à conserver le défenseur central français Dayot Upamecano une saison de plus avant son départ pour le Bayern Munich cet été pour 42,5 millions d’euros. Voilà qui changerait la donne pour le Paris Saint-Germain, Manchester City et le Real Madrid, principaux prétendants d’Erling Haaland.