Cristiano Ronaldo pousse un coup de gueule

L'été ne se passe pas comme prévu pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise veut quitter Manchester United pour jouer la Ligue des champions. Les rumeurs sur de possibles transferts ratés par CR7 s'enchaînent, mettant en colère l'intéressé.

C'est le fil rouge du mercato estival. Où jouera Cristiano Ronaldo lors de la prochaine saison ? Le Portugais ne veut pas poursuivre l'aventure à Manchester United, loin de la Ligue des champions pour laquelle le club mancunien n'a pas réussi à se qualifier. CR7 aime les records et il ne veut en aucun cas céder son fauteuil de meilleur buteur de l'histoire de la C1. Son seul moyen de jouer la coupe aux Grandes Oreilles serait de trouver un nouveau club. Mais, aucun transfert n'est en vue alors que le mois d'août et la reprise approchent.

Il faut dire que les clubs ne se bousculent pas pour racheter l'onéreux contrat de la star portugaise. A 37 ans, Ronaldo ne semble plus faire recette. Dernier cas en date, celui de l'Atlético Madrid qui a été cité comme possible destination pour CR7. Finalement, la perspective de voir Ronaldo sous le maillot des Colchoneros apparaît pratiquement nulle. Des échecs, bien relayés par les médias, qui frustrent le joueur portugais. Ce dernier n'a pas hésité à s'en prendre aux journalistes sur ses réseaux sociaux, coupables selon lui d'un flot de fausses informations à son sujet.

🗣 Cristiano Ronaldo hits back on 'lies' told by the media 👇 pic.twitter.com/dNcDjyj0ui