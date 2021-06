Cristiano Ronaldo : MU le drague, il préfère le PSG

Dans : Mercato.

A un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo n’est plus vraiment tenté par la poursuite de son aventure à la Juventus.

Actuellement concentré sur l’Euro avec le Portugal, CR7 n’a pour le moment jamais connu ce type de situation incertaine sur son avenir. Il avait jusqu’à présent toujours dicté le tempo dans sa carrière. Mais à 36 ans, il n’est plus forcément en position de force. Néanmoins, deux clubs prestigieux ambitionnent de le faire signer. Il s’agit de Manchester United et du Paris SG. Le club anglais envisage un retour de son ancien numéro 7, qui demeure pourtant un plan B. En effet, les Red Devils misent beaucoup sur Jadon Sancho, et rêvent de convaincre le Borussia Dortmund de lâcher le grand espoir anglais. Néanmoins, selon la Gazzetta dello Sport, ils se sont bien positionnés avec un contrat de deux ans et un salaire de 20 ME. Pour convaincre la Juventus, MU envisage de lâcher Paul Pogba dans la transaction, le Français pouvant espérer lui aussi relancer sa carrière dans son ancien club. En tout cas, le Portugais n’est pas la priorité de Manchester United, et c’est pourquoi il envisage plutôt de rejoindre le Paris SG, qui a sa préférence selon le journal italien.

A l’heure où Lionel Messi est quand même plus proche de prolonger au Barça que de partir, Nasser Al-Khelaïfi sait que c’est le moment où jamais de frapper un grand coup avec CR7. Mais, malgré des moyens importants et la perspective d’attirer une star mondiale sur le plan sportif et commercial, encore une fois, Cristiano Ronaldo n’est qu’un plan B. Le choix de Kylian Mbappé après l’Euro sera ainsi déterminant, et pourrait ainsi déboucher sur un mois de juillet très compliqué. Là encore, pour le faire signer, le PSG envisage de procéder à un échange, en cédant Mauro Icardi en compensation. Un beau moyen de faire oublier Kylian Mbappé s’il venait à partir.