PSG : Icardi et Cristiano Ronado, le scénario de rêve du Qatar

Dans : PSG.

Successeur d’Andrea Pirlo à la Juventus Turin, Massimiliano Allegri ne s’opposera pas à un départ de Cristiano Ronaldo au mercato.

Le nouvel homme fort de la Juventus souhaite faire de Paulo Dybala le leader de son projet de jeu, et Cristiano Ronaldo pourrait en être victime. En fin de contrat dans un an, le Portugais est quant à lui lassé des mauvais résultats de la Vieille Dame. Le divorce pourrait donc se faire d’un commun accord en cas de grosse offre lors du mercato estival. En Europe, deux clubs semblent dans la course à la signature de Cristiano Ronaldo, le PSG et Manchester United. A en croire les informations du journaliste Mirko Di Natale, qui s’est exprimé sur le site JuveFC.com, un potentiel départ de Cristiano Ronaldo pourrait faire bouger la Juventus Turin sur le dossier Mauro Icardi.

Un départ de Mauro Icardi, remplacé par Cristiano Ronaldo, c’est justement le scénario dont Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pourraient rêver afin de renforcer l’attaque quatre étoiles du PSG, déjà composée de Neymar et de Kylian Mbappé. « Icardi, Dzeko et Jesus sont trois joueurs différents pour les caractéristiques, l'âge et le prix. Tout dépendra cependant de l'avenir de CR7, si le Portugais devait partir, l'un d'eux pourrait arriver, et j’ajouterais aussi Vlahovic » a glissé le journaliste, pour qui il ne fait aucun doute que Mauro Icardi fait partie des trois attaquants ciblés par la Juventus Turin afin de compenser un potentiel départ de Cristiano Ronaldo. On notera par ailleurs que deux attaquants de Ligue 1, régulièrement cités dans le viseur des Bianconeri ces dernières semaines, ne sont pas évoqués par Mirko Di Natale, à savoir Moise Kean (PSG, prêté par Everton) et Arkadiusz Milik (OM) dont le forfait pour l’Euro 2021 a visiblement refroidi certains de ses prétendants. Tant mieux pour Pablo Longoria…