Cristiano Ronaldo en Père Noël, c'est 200 millions d'euros

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison difficile en club et une coupe du monde frustrante, Cristiano Ronaldo prépare son avenir cet hiver. Un transfert pour la formation saoudienne d'Al-Nassr semble inévitable désormais et les choses pourraient se régler avant le 1er janvier prochain.

Cristiano Ronaldo va entamer un nouveau chapitre de sa carrière de footballeur, un peu plus loin des lumières désormais plus tournées vers Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Le Portugais risque même de quitter l'Europe du football et sa bien-aimée Ligue des champions où il a marqué 141 fois en carrière. Ayant résilié son contrat à Manchester United en novembre, CR7 n'a plus que le club saoudien d'Al-Nassr comme alternative à court terme. Les grosses pointures européennes l'ont définitivement snobé et des formations plus modestes ne sont pas à même de payer ses importants objectifs salariaux.

Al-Nassr espère Cristiano Ronaldo avant la fin 2022

Ce n'est pas le cas d'Al-Nassr qui propose 200 millions d'euros de salaire annuel à la star portugaise. Le transfert est désormais en bonne voie avec un contrat portant jusqu'en juin 2025 pour Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien espagnol Marca, les discussions pourraient même aboutir avant la fin de l'année 2022 comme le souhaitent ardemment les propriétaires du leader du championnat saoudien. Il faut dire que Cristiano Ronaldo est dans la région en ce moment. Il passe quelques jours de vacances à Dubai, comme souvent ces dernières années.

Al Nassr have confirmed to Cristiano Ronaldo’s camp their intention to push and insist in the next days. The bid until June 2025 is still valid on the table, no plan to give up. 🇸🇦 #transfers



Cristiano will decide his future in the next days, after waiting for European clubs. pic.twitter.com/smlsJcqObk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022

Cristiano Ronaldo démarrerait ainsi 2023 sous les ordres de Rudi Garcia et avec l'ancien défenseur marseillais Alvaro Gonzalez comme partenaire. L'enjeu est immense pour Al-Nassr et le football saoudien. Au-delà d'aider l'équipe à gagner le titre de champion national, Cristiano Ronaldo mettrait un coup de projecteur énorme sur l'Arabie saoudite. Cette dernière ferait un coup marketing majeur et peut-être décisif en vue d'accueillir la coupe du monde de football en 2030.