Cristiano Ronaldo viré d’Old Trafford, c’est fait !

Par Guillaume Conte

La guerre est désormais ouverte entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Le Portugais multiplie les révélations et les critiques contre son club actuel, et ce dernier a déjà décidé d'agir.

Le massacre est en cours à Manchester United. Cristiano Ronaldo s’est confié dans une longue interview à Piers Morgan, qui va faire les choux gras des tabloïds pendant toute la Coupe du monde et même après. L’entretien du Portugais sur sa grande déception devant ce qu’était devenu son club de coeur, a été mis en avant toute la semaine, et va se poursuivre ce jeudi soir avec la dernière partie. Un véritable coup de poignard, tant CR7 a dénoncé l’incompétence de ses dirigeants, le faible niveau des managers passés et en place, la mentalité de ses coéquipiers et le manque de reconnaissance et de gratitude de MU à son égard. De quoi plomber l’ambiance, à l’heure où les soutiens envers Cristiano Ronaldo sont de moins en moins nombreux chez les Red Devils.

Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford 👀 pic.twitter.com/QkOczvbM0R — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2022

Depuis que les premières publications sont sorties, Manchester United s’active en tout cas pour voir si une solution juridique est possible afin de ne pas laisser Cristiano Ronaldo cracher sur le club sans être inquiété. Peut-être même que le Portugais cherche à être viré pour pouvoir se trouver gratuitement un club cet hiver, et conserver ses chances de briller en Ligue des Champions, la compétition qui lui manque tant. La colère est énorme à MU et une première action d’ampleur a déjà eu lieu. S’il se murmure que le Portugais a déjà contacté des sociétés de déménagement pour changer d’air cet hiver, le club anglais a décidé de passer la vitesse supérieure, notamment sur un aspect très visible.

Cristiano Ronaldo n'est plus sur le mur des légendes

En effet, jusqu’à présent, un énorme portrait de Cristiano Ronaldo trônait sur l’un des murs d’Old Trafford. Et les propriétaires du club ont décidé tout simplement de déchirer cette affiche murale. Du moins la partie où figurait CR7, aux côtés de légendes du club comme David Beckham et Bryan Robson. Une décision plus que visible puisqu’elle apparait à l’extérieur du Théâtre des Rêves et qui démontre bien que la fracture est importante, et semble même irrémédiable. En tout cas, Erik Ten Hag, le manager de Manchester United, n’a plus vraiment envie d’avoir le Portugais dans son effectif après la Coupe du monde, et ce sentiment est visiblement partagé par les dirigeants du club anglais. Et les fans de Manchester United peuvent voir que le club se lésine pas sur les moyens pour montrer son désaccord avec sa star.