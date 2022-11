Cristiano Ronaldo avec Rudi Garcia, l'offre folle à 216 millions !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Où jouera Cristiano Ronaldo au début de l'année 2023 ? Tout le monde l'ignore surtout depuis la résiliation de son contrat à Manchester United. Si en Europe personne ne se l'arrache encore, le Portugais est convoité par Al-Nassr en Arabie saoudite avec même un pactole en jeu.

L'Europe du football est bien décidée à bouder Cristiano Ronaldo. Le Portugais est loin d'avoir trouvé un nouveau club pour poursuivre son aventure en Ligue des champions notamment. Manchester United s'en est débarrassé juste avant le Mondial après des sorties polémiques du joueur dans les médias et un comportement limite depuis sa mise à l'écart du onze titulaire. Une mise au ban presque suivie par les autres cadors européens. Aucun d'entre eux ne lui avait fait confiance lors du mercato estival alors que CR7 réclamait son départ. Le mercato hivernal semble suivre la même tendance.

Un contrat à plus de 200 millions d'euros attend Ronaldo à Al-Nassr

Seul Chelsea et son propriétaire Todd Boehly ont montré un minimum d'intérêt pour la star portugaise. A bientôt 38 ans, Cristiano Ronaldo ne fait plus recette mais ce n'est pas le cas dans les autres continents. En Arabie saoudite, le deuxième du championnat Al-Nassr rêve de signer le quintuple ballon d'or. Le club de Riyad, entraîné par Rudi Garcia, semble modeste sur le papier avec ses neuf titres nationaux et sa finale de Ligue des champions asiatique. Cependant, son compte en banque est bien plus reluisant.

Cristiano Ronaldo has been offered a three-year contract with Saudi club Al-Nassr worth $225 million.



Via CBS Sports pic.twitter.com/XgbCcvO2A0 — SPORTbible (@sportbible) November 26, 2022

Selon les informations du média américain CBS, le club saoudien proposerait un contrat stratosphérique à Cristiano Ronaldo : 216 millions d'euros de salaire pour trois années de contrat. Cela représente 72 millions d'euros par saison, le replaçant dans le top 3 des joueurs les mieux payés au monde. Une offre alléchante, que peu de formations pourront encore lui donner même en MLS où il est souvent envoyé. Toutefois, reste à voir la motivation du joueur portugais à venir épauler David Ospina et l'ancien marseillais Alvaro Gonzalez sous les ordres de Rudi Garcia. CR7 a souvent indiqué vouloir toujours performer en Ligue des champions en Europe. A moins qu'il ne prenne sa retraite avant, chose qu'il envisage en cas de sacre mondial du Portugal au Qatar.