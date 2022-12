Cristiano Ronaldo arrive, Rudi Garcia risque d'être viré

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo est tout proche de s'engager à Al-Nassr. La star portugaise va bientôt passer sa visite médicale avant de signer un beau contrat sur le plan financier. En plus, il bénéficiera d'un pouvoir important, y compris sur le choix de l'entraîneur.

Peut-être pas l'eldorado sportif mais assurément le contrat du siècle sur le plan financier. Cristiano Ronaldo devrait rebondir en Arabie saoudite, plus précisément à Al-Nassr. Le joueur de 37 ans n'a plus la popularité d'antan en Europe mais ailleurs sa cote reste très élevée. Pour preuve, le leader du championnat saoudien lui déroule le tapis rouge : un contrat de plus de 200 millions d'euros sur trois ans, soit 70 millions d'euros annuels. Une offre faramineuse qui aurait fini de convaincre CR7, le détournant au moins provisoirement de ses objectifs de Ligue des champions en Europe.

Ronaldo pourra décider de l'entraîneur d'Al-Nassr

Les choses devraient se conclure très vite dans ce dossier. Selon le média américain CBS Sports, la visite médicale de Ronaldo est déjà planifiée par Al-Nassr qui espère boucler le transfert pour début janvier, soit le coup d'envoi du mercato hivernal. L'argent aura été le facteur décisif dans l'opération mais CBS révèle que ce n'est pas le seul levier utilisé par Al-Nassr. Cristiano Ronaldo bénéficiera aussi de pouvoirs sportifs élargis.

En effet, le média américain indique que CR7 « aurait un très grand rôle dans le fonctionnement du club, lequel s’étend jusqu’à la nomination du manager s’il le souhaite ». En d'autres termes, Ronaldo aura officiellement le pouvoir de se débarrasser de l'entraîneur actuel du club. Ce dernier n'est autre que Rudi Garcia pour le moment. Le Français qui fait un travail correct, se réjouissait peut-être de côtoyer une légende vivante du football. Il devra ménager la susceptibilité du Portugais sous peine de prendre la porte. Pas simple quand on connaît le caractère de l'ancien entraîneur de l'OL et de l'OM, avec qui cela ne s'était pas bien terminé à chaque fois.