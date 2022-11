Cristiano Ronaldo à Arsenal, son ami lâche une bombe

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo est officiellement libre après la résiliation de son contrat avec Manchester United. Mais C7 ne restera pas longtemps sans club.

Quelques jours avant l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a officiellement résilié son contrat avec Manchester United. Le divorce ne faisait plus de doute depuis plusieurs jours entre les Red Devils et CR7 après l’interview coup de poing de l’ancien attaquant du Real Madrid au micro de Piers Morgan. Dans cette dernière, Cristiano Ronaldo avait par exemple avoué qu’il n’avait plus aucun respect pour Erik Ten Hag et s’était plaint de son brutal déclassement. Résultat des courses : Manchester United et Cristiano Ronaldo ont trouvé un accord à l’amiable pour la résiliation de son contrat. Le buteur du Portugal va maintenant devoir se trouver un nouveau club et selon la Gazzetta, il rêve du PSG ou encore de Chelsea mais c’est Newcastle qui tient la corde puisque Mohammed ben Salmane souhaiterait l'enrôler pour 6 ou 18 mois avant de l’envoyer à l'Al-Nassr FC pour finir sa carrière.

Piers Morgan envoie Cristiano Ronaldo à Arsenal

Piers Morgan, qui a réalisé l’interview de Cristiano Ronaldo il y a quelques jours, a de son côté d’autres plans pour l’international portugais. En effet, le célèbre journaliste britannique a posté un tweet énigmatique intitulé « Time for Phase 2 » avec une photo de Cristiano Ronaldo arborant fièrement un maillot… d’Arsenal. Un cliché qui fait énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, où les fans des Gunners se mettent tout d’un coup à rêver d’une signature totalement inattendue de Cristiano Ronaldo à l’Emirates Stadium. Nul doute que cela ferait beaucoup de bruit en Premier League mais en réalité, on se demande si Mikel Arteta serait vraiment ravi du recrutement de Cristiano Ronaldo. On peut légitimement se poser la question au vu du style de jeu prôné par l’Espagnol, qui exige un pressing de tous les instants à chacun de ses joueurs. Surtout, Arsenal est actuellement leader de la Premier League avec un buteur en grande forme en la personne de Gabriel Jesus et ne semble pas vraiment avoir besoin du recrutement d’un joueur aussi encombrant que CR7.