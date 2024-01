Benzema et Mbappé, Chelsea dévoile son plan fou ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Acteur important de chaque mercato, Chelsea rêve d'un incroyable coup double en faisant venir Karim Benzema cet hiver et Kylian Mbappé l'été prochain. Et le pire, c'est que le propriétaire américain des Blues en est capable.

En milieu de tableau de Premier League, absent des Coupes d’Europe, Chelsea ne fait pas forcément rêver cette saison. Et pourtant, son propriétaire Todd Boehly est tout simplement le plus dépensier au monde sur l’année 2023 pour essayer de renforcer son équipe à chaque mercato. Même les 500 millions d’euros lâchés l’été dernier n’ont pas permis de redresser la barre et de faire de la formation de Mauricio Pochettino une équipe capable de lutter pour le titre.

Benzema pour mettre Chelsea sur le podium

Mais cela n’empêche pas « l’Américan Dream » et notamment une offensive en deux temps pour se créer une attaque incroyable. Ainsi, pour cet hiver, les Blues comptent tenter leur chance dans le recrutement de Karim Benzema, que l’on dit malheureux en Arabie saoudite, notamment en ce qui concerne le football pratiqué, et l’accueil reçu. Son attitude le trahit et le fait qu’il soit parti en vacances en avance et revenu en retard, n’aide pas à le faire adopter par un public saoudien plus exigeant que prévu. Selon Football London, Chelsea compte bien passer à l’action et lui faire une offre capable de lui permettre d’effectuer une dernière pige de luxe en Europe, alors que le Real Madrid a repoussé l’idée de sa signature, et que l’OL risque d’être très juste pour s’aligner sur ses prétentions financières.

PSG : Conf, vidéo, communiqué… Mbappé prépare son annonce https://t.co/rqPYuflFKq — Foot01.com (@Foot01_com) January 17, 2024

Pour le club londonien, ce sera le moyen de rétablir une spirale positive, d’apporter de l’expérience à un groupe où la confusion règne, et de permettre de rallier les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Une condition sine qua non pour espérer réaliser la deuxième opération d’envergure : recruter Kylian Mbappé. Du côté de Chelsea, on aurait très bien compris les récentes prises de position des différents intervenants dans ce dossier. A savoir l’envie qui semble palpable de l’attaquant français de quitter le PSG, mais aussi le fait que le Real Madrid ne se pliera pas en quatre pour le faire venir.

Chelsea a les moyens pour Mbappé

De quoi faire de Chelsea un club candidat à sa venue, surtout que les moyens financiers des Blues sont bien supérieurs à Liverpool. Les Reds ne sont pas encore certains de pouvoir financer une telle opération, même si leur première place actuelle et le côté sentimental du clan Mbappé avec le club de la Mersey peuvent aussi compter. Mais en attirant Karim Benzema, Chelsea compte bien démontrer qu’il est capable de toutes les folies pour briller. L’an dernier déjà, les Blues avaient été de sérieux candidats pour tenter de faire signer Neymar en provenance du PSG, sans succès. La revanche est en marche pour se payer la grande star du projet de Todd Boehly.