Barcelone : Kamara et Ndombélé, Xavi a des idées !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

S’il n’y a pour l’instant aucun accord officiel, Xavi est bien parti pour devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone.

L’ancien capitaine du Barça et de la sélection espagnole a fait ses adieux aux joueurs d’Al-Sadd, son club actuel. Cela prouve que son retour en Catalogne est imminent pour le plus grand bonheur des Socios, qui voient Xavi comme le messie depuis quelques jours. Néanmoins, le technicien espagnol ne fera pas de miracle et lui faudra quelques renforts lors du mercato hivernal pour redresser la barre. A en croire les informations obtenues par le journal Sport, un international français figure d’ores et déjà dans le viseur de Xavi en vue du mercato. Il s’agit de Tanguy Ndombélé, dont l’avenir à Tottenham est incertain puisqu’on ne sait pas si le nouvel entraîneur Antonio Conte fera de l’ancien Lyonnais un homme de base ou non.

Boubacar Kamara dans le viseur du Barça ?

Quoi qu’il en soit, Xavi a fait part à Joan Laporta de son intérêt pour Tanguy Ndombélé, que les Spurs ont toujours refusé de brader au cours des derniers mois malgré ses prestations irrégulières sous le maillot de Tottenham. Au poste de milieu défensif, Xavi apprécierait également le profil de Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach ainsi que celui d’un certain… Boubacar Kamara, en fin de contrat au mois de juin avec l’Olympique de Marseille. L’actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar apprécie la finesse technique de Boubacar Kamara, sa faculté à pouvoir jouer dans une défense à trois et sa polyvalence puisque l’international espoirs français, défenseur central de formation, excelle au poste de milieu défensif depuis deux ans à l’OM. Reste maintenant à voir quelles seront les pistes les plus facilement réalisables pour le FC Barcelone d’un point de vue financier lors du prochain mercato, alors que la situation financière du club blaugrana est purement désastreuse.