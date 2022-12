Antero Henrique drague Cristiano Ronaldo, le PSG innocent

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo étudie actuellement les options qui s’offrent à lui.

Comme révélé il y a quelques jours, l’ancien attaquant de la Juventus Turin et du Real Madrid dispose d’une offre en or massif en provenance d’Arabie Saoudite. En effet, le club d’Al-Nassr a proposé 500 millions d’euros à Cristiano Ronaldo sur deux ans et demi, une offre négociée de main de maître par son agent historique Jorge Mendes. Problème : CR7 est en froid avec ce dernier et a mis la proposition saoudienne en stand-by. Il faut dire que Ronaldo a soif de record et ambitionne toujours de jouer en Europe, si possible dans un club qualifié en Ligue des Champions. Chelsea est intéressé mais cet intérêt ne s’est pas manifesté par une proposition officielle. Record dévoile par ailleurs que le Qatar est également une destination possible pour Cristiano Ronaldo dans les semaines à venir.

Antero Henrique veut CR7 pour le Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le média ajoute que CR7 étudie actuellement les options qui s’offrent à lui pour son avenir avec son manager personnel Ricardo Regufe ainsi qu’avec… Antero Henrique, directeur sportif de la Qatar Stars League et ancien dirigeant du Paris Saint-Germain. L’ex-dirigeant du PSG, toujours influent au sein de la direction parisienne, essaie de convaincre Cristiano Ronaldo de tenter l’aventure qatarie pour terminer sa carrière, une option qui n’est pour l’instant pas prioritaire dans l’esprit du joueur. Reste que les solutions en Europe ne semblent pas nombreuses pour l’ancien attaquant historique du Real Madrid, qui va peut-être devoir se convaincre d’accepter un challenge exotique avec une aventure en Arabie Saoudite ou au Qatar. Récemment interrogé sur un possible transfert au PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait fermé la porte à double tour à Cristiano Ronaldo. En revanche, nul doute que le président qatari du Paris SG serait ravi de voir débarquer le Ballon d’Or au Qatar pour y finir sa carrière. L’occasion pour le pays qui accueille actuellement la Coupe du monde d’attirer encore davantage la lumière.