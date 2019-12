Ang : Lucas Digne vaut 82 ME, c’est la folie du mercato !

Dans : Mercato.

Arrivé à l’été 2018, Lucas Digne donne entière satisfaction à Everton. A tel point que les dirigeants craignent une grosse attaque au mercato.

Plus les années passent et plus le marché des transferts devient fou. La tendance vaut surtout en Premier League, dont les pensionnaires sont prêts à miser des sommes folles pour des joueurs plus ou moins confirmés. Prenons l’exemple de l’Anglais Harry Maguire, le défenseur central acheté 87 millions d’euros par Manchester United cet été. Du coup, tous les prix sont permis outre-Manche, notamment du côté d’Everton. Fier d’avoir bouclé la prolongation de leur attaquant brésilien Richarlison mardi, les Toffees souhaitent maintenant récompenser un nouveau cadre, à savoir Lucas Digne (26 ans). Le latéral gauche n’est arrivé qu’en août 2018 mais ses dirigeants tiennent déjà à le blinder.

Il faut dire que le Français fait forte impression depuis sa signature. L’ancien joueur du FC Barcelone est devenu un titulaire indiscutable au sein de son club, qui le considère comme une référence à son poste. En effet, le Daily Mail indique qu’Everton estime la valeur de Lucas Digne à 82 millions d’euros ! Un prix totalement excessif pour l’international tricolore qui, malgré sa carrière plus qu’honorable, ne peut pas faire partie des défenseurs les plus chers au monde. C’est pourtant l’opinion des Toffees qui vont tenter de prolonger le joueur passé par Lille et le Paris Saint-Germain, dont le contrat n’expire qu’en 2023.