Amoura zappe l'OL et l'OM pour signer en Allemagne

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Fortement convoité en Europe cet été, Mohamed Amoura avait l'embarras du choix : Angleterre (Brighton), Allemagne et même la France. L'OL comme l'OM se sont renseignés à son sujet. Finalement, Amoura a opté pour la Bundesliga.

Mohamed Amoura a été l'un des noms les plus cités chez les recruteurs européens depuis plusieurs semaines. Il faut dire que l'Algérien a fait forte impression en Belgique au cours de la saison écoulée. Pour ses débuts à l'Union Saint-Gilloise, il a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues. Cela a permis au club bruxellois d'atteindre la deuxième place de son championnat et de gagner la coupe de Belgique. Chirurgical devant les buts adverses, l'attaquant algérien possède une vitesse impressionnante à la course. Un profil qui fait saliver bien des clubs en Europe. On a évoqué l'intérêt de Brighton en Angleterre, de Stuttgart et Wolfsburg en Allemagne, de Naples en Serie A et même des deux Olympiques en Ligue 1.

Amoura va signer à Wolfsburg

Si les Lyonnais l'ont suivi au départ, les Marseillais étaient les plus actifs sur ce dossier depuis quelques temps. Pablo Longoria voulait encore acheter Amoura ces derniers jours. Désormais, l'OM peut oublier le joueur de 24 ans selon le journaliste de L'Equipe Nabil Djellit. Le suiveur numéro 1 du football algérien dans le quotidien sportif annonce le transfert imminent d'Amoura du côté de Wolfsburg.

Les Loups ont convaincu l'Union Saint-Gilloise ainsi que Mohamed Amoura. Le transfert va se concrétiser pour 18 millions d'euros. Amoura va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer un contrat de 5 ans avec la formation dirigée par l'Autrichien Ralph Hasenhuttl. Amoura ne jouera pas la coupe d'Europe la saison prochaine puisque Wolfsburg a fini 12e du dernier championnat d'Allemagne. Néanmoins, il va pouvoir s'éclater dans une Bundesliga parfaitement adaptée à ses qualités.