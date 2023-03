Adieu le PSG, Lionel Messi a choisi !

Que fera Lionel Messi l'été prochain ? La thèse d'un départ du PSG apparaît de plus en plus crédible mais sa future destination reste toujours incertaine. Le Barça l'espère rapidement mais une tournée des Amériques est aussi dans les tuyaux.

Lionel Messi est redevenu lundi le meilleur joueur du monde, du moins avec l'étiquette FIFA grâce aux trophées The Best. Un fait qui permet de rappeler à tout le monde que la Pulga n'est pas un joueur comme les autres notamment en prévision du mercato. En fin de contrat au PSG en juin prochain, Messi n'a toujours pas de plan officiel pour l'avenir. Ce monstre du football ne déchaîne pas les passions chez les différents clubs mondiaux. Néanmoins, ils sont quand même plusieurs à vouloir tabler sur lui et ce sera encore plus le cas après les festivités de lundi soir.

Outre le PSG qui espère toujours le prolonger un an, Messi attire son ancien club du FC Barcelone et les Américains de l'Inter Miami. Mais, ces derniers jours, est apparue l'hypothèse Newell's Old Boys. Le premier qui en a parlé était Sergio Aguero. Le Kun, grand ami de Messi, a révélé dans une interview que la Pulga réfléchissait à jouer pour le club de Rosario qu'il appréciait durant son enfance. Une théorie reprise par le journaliste Guillem Balague, lequel met en lumière la possible stratégie suivie par Messi la saison prochaine.

In Argentina sources close to Newell’s Old Boys insist Leo is considering joining his boyhood club for six months til the MLS season starts and before he moves to Inter Miami where he will probably find a friend like Sergi Busquets.