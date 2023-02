Un étonnant scoop sur l'avenir de Lionel Messi

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le futur de Lionel Messi cet été reste incertain. Restera t-il au PSG ? Où ira t-il à Barcelone ou à Miami ? Son ancien coéquipier et ami proche, Sergio Aguero, a lâché le nom de la cible de la Pulga. Personne ne l'avait vu venir.

A bientôt 36 ans, Lionel Messi aura un choix important à faire pour sa carrière cet été. Le génie argentin du PSG arrive en fin de contrat dans la capitale. Il ne semble pas très chaud à l'idée de prolonger son aventure à Paris et, si tel est le cas, il devra bouger au mercato. Un choix de club à prendre très au sérieux, notamment vu les déboires connus par Cristiano Ronaldo ces dernières années. Deux pistes sont privilégiées par tous les journalistes : un retour dans son club de toujours le FC Barcelone ou une nouvelle aventure en MLS chez l'ambitieux Inter Miami.

Aguero annonce Messi au Newell's Old Boys !

Des théories balayées par un grand ami de Lionel Messi, Sergio Aguero. Le Kun a été interrogé par le média brésilien UOL à propos de l'avenir de la Pulga. Il a annoncé connaître les intentions secrètes du septuple ballon d'or. Elles ne sont pas de revenir en Catalogne, ni d'aller aux Etats-Unis. Lionel Messi veut signer dans son pays natal, en Argentine.

MESSI NA AMÉRICA DO SUL EM JUNHO??? 😱😱😱 O craque argentino pode participar de um jogo festivo no estádio do Newell's Old Boys, em Rosário, marcando a despedida de Maxi Rodríguez! 🔴⚫



Crédito: Infobae pic.twitter.com/fwiNuj3reK — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 25, 2023

« Il considère sérieusement la possibilité de jouer avec Newell’s », a t-il révélé dans une interview. Autrement dit, Messi veut enfin jouer pour Newell's Old Boys, club mythique du football argentin. Basé dans la ville natale de la Pulga, à Rosario, c'est le club que supportait Messi enfant. Une idée qui prend à contrepied celle d'un retour à Barcelone, pourtant de plus en plus crédible ces dernières semaines au vu des déclarations de Xavi. Mais, cette phrase d'Aguero est à prendre très au sérieux connaissant les liens entre les deux hommes, l'amour de Messi pour le Newell's Old Boys et l'attachement désormais puissant du joueur envers l'Argentine. Néanmoins, cela irait dans le sens contraire de toutes les affirmations de Lionel Messi ces dernières années, où il ne se voyait pas revenir jouer et vivre en Argentine à la fin de sa carrière.