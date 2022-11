300 millions d'euros, Cristiano Ronaldo a trouvé ses clubs

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo a très bien débuté sa Coupe du monde, et il a envie de continuer à marquer l'histoire. Il pourrait aussi le faire avec son prochain club, qui lui propose un drôle de deal et un contrat dément.

Pour son premier match de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a trouvé non seulement les filets, mais aussi les moyens de marquer l’histoire. L’attaquant portugais a inscrit le premier but de la victoire des siens face au Ghana (3-2) et celui lui permet d’avoir marqué dans chacun des cinq Coupes du monde qu’il a disputées. Un sacré exploit qui démontre, même si le pénalty était généreux, que CR7 est loin d’être fini. Et pourtant, il est considéré comme le seul joueur sans club de cette compétition, lui qui vient d’être débarqué par Manchester United.

Une montagne d'or pour Cristiano Ronaldo

Totalement concentré sur le Mondial au Qatar, Cristiano Ronaldo ne doute pas une seule seconde qu’il trouvera un club de premier plan au mois de janvier, avec pourquoi pas l’objectif de briller encore en Ligue des Champions. Chelsea, le PSG ou le Bayern Munich, voire le Real Madrid, ont récemment été cités comme de possibles destinations, mais seul le club londonien semble réellement intéressé. Une aubaine pour un autre club de Premier League, qui n’a pas la Ligue des Champions à offrir à CR7, mais possède une montagne d’or. Il s’agit de Newcastle, dont le propriétaire richissime d'Arabie Saoudite a des idées derrière la tête.

En effet, selon plusieurs médias, dont la Gazzetta delllo Sport et Marca, un deal assez incroyablement est proposé à Cristiano Ronaldo pour les années à venir. L’idée serait de signer pour Newcastle gratuitement en janvier, afin d’aider les Magpies à décrocher une place en Ligue des Champions, possiblement la saison prochaine. Si cela ne devait pas être le cas, alors le Portugais rejoindrait le club d’Al Nassr basé à Riyad. Cette formation entrainée par Rudi Garcia est l’une des plus prestigieuses du Royaume saoudien, avec des moyens copieux pour briller sur le continent.

Cristiano Ronaldo obsédé par la Ligue des Champions

Et pour évoluer un an et demi à Newcastle ou à Al-Nassr par la suite, Cristiano Ronaldo pourrait bénéficier d’un contrat jamais vu dans l’histoire du football et du sport, puisqu’il serait rémunéré à hauteur de 300 millions d’euros pour ces 18 mois. Un salaire amené à faire réfléchir le joueur, qui se voit pourtant encore capable d’apporter au sein d’une formation ambitieuse en Ligue des Champions ? La réponse devra attendra la fin de la Coupe du monde, et le positionnement d’autres formations, comme Chelsea que CR7 verrait bien comme son futur club. Et ce malgré sa récente déclaration d’amour à Manchester United au moment de son départ.