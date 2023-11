TV ‍: Strasbourg - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après une première partie de saison assez compliquée, l’Olympique de Marseille espère bien remettre la machine en route jusqu’à la trêve hivernale pour remonter au classement.

Quelle heure pour Strasbourg - OM ?

Destiné à jouer le podium voire même à disputer la course au titre au PSG, l’OM est pour l’instant très loin de ses ambitions. C’est donc avec l’objectif de remonter au classement et de revenir sur ses concurrents pour l’Europe que Marseille se déplacera à Strasbourg. Ce match entre le Racing et l’OM se disputera ce samedi 25 novembre à 21 heures au Stade de la Meinau. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OM ?

Comptant pour la 13e journée de Ligue 1, ce Strasbourg - Marseille, un classique entre deux clubs historiques du championnat de France, se jouera devant les caméras de Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Strasbourg - OM :

Bien installé dans le fond de la classe, Strasbourg traverse une vraie crise de résultats. Incapable de gagner le moindre match depuis sa victoire dans le derby face à Metz en septembre dernier, le RCSA reste cependant sur deux nuls encourageants contre à Rennes (1-1) et Clermont (0-0). Mais désormais, c’est la quête des trois points que les hommes de Patrick Vieira doivent viser, même contre l’OM et surtout devant son public de la Meinau. Pour ce match, le champion du monde 1998 sera privé de Delaine ou Senaya.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Nyamsi, Perrin, Sobol - Doukoure, Diarra - Angelo, Mothiba, Bakwa - Emegha.

Englué à la dixième place du championnat, à plus de dix longueurs du podium, Marseille doit se reprendre. Plutôt bon en Europa League, l’OM reste sur une série d’une seule victoire en huit matchs de L1. Autant dire qu’avant d’aborder de gros rendez-vous contre l’Ajax, Rennes ou l’OL, la troupe de Gennaro Gattuso doit marquer des points contre un adversaire à sa portée. Mais pour cela, le club phocéen sera privé de Rongier, Gigot ou Ounahi.

𝗔𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁 ✅



🔙 Nos internationaux sont 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 ! 🔥 pic.twitter.com/te5Xa0vYU4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 23, 2023

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Balerdi, Mbemba, Lodi - Kondogbia, Veretout - Sarr, Harit, Ndiaye - Aubameyang.