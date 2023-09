TV ‍: OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Auteur d’un début de saison convaincant en termes de points mais pas forcément au niveau du contenu, l’Olympique de Marseille doit se rassurer face à Toulouse avant de retrouver la Coupe d’Europe la semaine prochaine.

Quelle heure pour OM – Toulouse ?

L’échec en Ligue des Champions étant plus ou moins digéré, l’OM a su se remettre dans le droit chemin en L1. Toujours invaincu, Marseille a d’ailleurs remporté ses deux matchs de championnat dans son Stade Vélodrome. Et c’est ici même que l’OM tentera de faire la passe de trois face à Toulouse. Une rencontre qui se disputera ce dimanche 17 septembre à 17h05 et qui sera arbitrée par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM – Toulouse ?

Comme la saison passée, Canal Plus a deux matchs par journée de Ligue 1, y compris celui du dimanche fin d’après-midi. Ce qui signifie donc que ce OM - TFC sera diffusé sur Canal+ Foot.

Les compos probables de OM – Toulouse :

Troisième du championnat à deux points du leader monégasque, l’OM reste sur une prestation mitigée du côté de Nantes (1-1). Comme à Metz quelques semaines plus tôt, Marseille n’avait pas réussi à gagner à 11 contre 10, preuve que Marseille est encore fragile en ce début de saison. C’est donc pour faire le plein de confiance avant d’aller défier l’Ajax en Europa League jeudi prochain que le club phocéen défiera le TFC. Pour cette rencontre, Marcelino devra faire sans Gueye, Kondogbia ou Murillo.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Sarr, Rongier, Veretout, Correa - Vitinha, Aubameyang.

Avant de découvrir la C3 la semaine prochaine, Toulouse va jouer un match au goût européen du côté du Vélodrome. Un peu inconstant en ce début de saison, avec quand même cinq points pris en quatre journées, le Téfécé aimerait frapper un grand coup à Marseille. Mais pour cela, Carles Martinez Novell devra faire sans Zanden, Skytta, Flemmings ou Cissoko. Par contre, Spierings, prêté par Lens cette semaine, pourrait être de la partie.

La compo probable de Toulouse : Restes - Costa, Nicolaisen, Diarra - Desler, Casseres, Sierro, Suazo - Aboukhlal, Dallinga, Gelabert Pina.