Ligue 1 ‍: La LFP va enterrer Hexagoal en fin de saison

Par Claude Dautel

Dans le cadre d'un changement sur le plan de son image, la Ligue 1 va renvoyer à la casse le trophée de Champion de France. La LFP va bientôt révéler le successeur d'Hexagoal.

Après dix-sept saisons, Hexagoal récompensera une dernière fois les champions de France de Ligue 1 à la fin de l’actuelle saison. En 2006-2007, c’était l’Olympique Lyonnais qui avait remporté le premier, et à priori il semble probable que le PSG remportera le dernier Hexagoal. Tandis que la Premier League, qui s’y connait en marketing, conserve le même trophée depuis des décennies, la Ligue 1 est en déjà à deux trophées depuis 2022, Hexagoal ayant succédé à une coupe représentant un torse revêtu d’un maillot. Fort d’un nouvel habillage pas du tout original puisqu’il s’inspire clairement de plusieurs logos déjà connus, c’est la même agence qui a conçu le logo de Nantes et Reims, la Ligue 1 va donc avoir un nouveau qui sera remis au club champion de France à la fin de la saison 2024-2025.

Repose en paix Hexagoal !

Bien évidemment, du côté de la Ligue de Football Professionnel on justifie sans problème ce changement de trophée qui fait suite au nouveau logo. « Il y a une vraie adhésion à la stratégie portée par Vincent Labrune et Benjamin Morel de faire évoluer la Ligue 1 (…) Le trophée de la Ligue 1 vit sa dernière saison. On ne peut pas changer le logo et ne pas changer le trophée. Le prochain sera dévoilé « en temps et en heure », précise, dans Le Parisien, Jérôme Cazadieu, ancien patron de L’Equipe, recruté cet automne par la Ligue de Football Professionnel en tant que directeur senior marketing et éditorial de LFP Media. Cela s'inscrit évidemment aussi dans le cadre du changement de naming pour la Ligue 1, qui passer d'Uber Eats à McDo et l'annonce très attendue du prochain diffuseur du Championnat.