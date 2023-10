TV ‍: La LFP pas convaincue par la proposition de DAZN ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Mardi après-midi, l’appel d’offres lancé par la LFP pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 a été jugé infructueux.

Les potentiels diffuseurs n’ont pas atteint le prix de réserve fixé par la Ligue de Football Professionnel pour les différents lots. Cela signifie que Vincent Labrune et ses collaborateurs ont maintenant l’autorisation de négocier de gré à gré avec les différents acteurs afin de trouver le meilleur accord. Lors de l’appel d’offres, deux diffuseurs ont déposé un dossier : BeInSports et DAZN. Nouvel acteur sur le marché français, le service de streaming sportif anglais a présenté son projet « qualitatif ». Mais selon le journaliste Abdellah Boulma, les dirigeants de la LFP n’ont pas été convaincus par la proposition de DAZN.

Un doute sur le projet de DAZN pour la Ligue 1 ?

« Alors que la LFP s'apprête à entamer des négociations directes avec les futurs diffuseurs potentiels, il semblerait que la proposition de DAZN pour les lots 1 et 2 n'ait pas été très convaincante. Le diffuseur britannique n'a pas impressionné par ses garanties en termes de production, de programmation et de lutte contre le piratage, pas plus qu'il n'a été perçu comme ayant des garanties financières solides. On ne sait pas non plus si Amazon a fait une offre hier » a publié l’insider sur les réseaux sociaux.

Vente OM : L'Arabie Saoudite, l'atout secret des droits TV https://t.co/qCNdXCp0WE — Foot01.com (@Foot01_com) October 18, 2023

Une information rapidement démentie par Sacha Nokovitch, spécialiste des médias pour le journal l’Equipe, qui indique que si le projet qualitatif de DAZN avait été retoqué par la LFP, alors la plateforme de streaming n’aurait pas été autorisée à miser lors des enchères mardi. « DAZN a été convaincant. Si ce n'était pas le cas, elle n'aurait pas été autorisée à miser hier. 2) Amazon pas d'offre financière car pas d'offre qualitative. On répète que si aucun lot n'a été attribué c'est que personne n'a misé puisque l'enchère débutait au prix de réserve » a répondu le journaliste de L’Equipe. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, les jeux sont toujours ouverts et cela risque de durer un moment. Et des diffuseurs n’ayant pas déposé de dossier à l’appel d’offres tels que Canal + ou encore Prime Video peuvent maintenant se mêler au discussion pour tenter de rafler un ou plusieurs lots.