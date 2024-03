Droits TV ‍: Pablo Longoria donne une leçon à la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé tombe mal pour la LFP en pleine négociations avec les diffuseurs pour les droits TV de la Ligue 1. Mais selon Pablo Longoria, la Ligue 1 doit réussir à passer outre ce départ comme la Liga a réussi à le faire avec Cristiano Ronaldo et Messi.

Vincent Labrune et les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel sont actuellement en négociations de gré à gré avec les potentiels diffuseurs de la Ligue 1 pour les droits TV du championnat de France sur la période 2024-2029. Canal + a déjà annoncé par le biais de son patron Maxime Saada qu’il ne participait pas aux discussions, qui s’articulent principalement autour de DAZN, de BeInSports et de Prime Video. Le repas à l’Élysée en présence d’Emmanuel Macron, de Vincent Labrune et de l’Emir du Qatar a permis de faire avancer le dossier et BeInSports pourrait se montrer généreux pour sauver la face de la LFP et conserver des droits TV importants.

Droits TV : Le pass Ligue 1 à 14,99 euros par mois, Amazon va tout couper https://t.co/blolPpIv76 — Foot01.com (@Foot01_com) March 6, 2024

La fin de contrat de Kylian Mbappé au PSG est néanmoins un vrai problème pour la Ligue, qui sait que son championnat est nettement moins valorisé avec le départ de l’un des trois meilleurs joueurs du monde. La France doit pourtant réussir à valoriser ses équipes et sa compétition, peu importe les départs de telle ou telle individualité. C’est le message lancé ce jeudi par le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, dans les colonnes du journal AS. L’ancien dirigeant de la Juventus Turin prend l’exemple de la Liga, qui a réussi à conserver des droits TV importants malgré les départs successifs de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ou encore Karim Benzema ces dernières années.

Pablo Longoria aimerait que la France prenne exemple sur l'Espagne

« Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et les droits TV et cette phrase populaire :"Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits TV du football français. Le volume des droits télévisuels est similaire à ce que nous parcourons en ce moment. Qu’est-ce que cela signifie ? Les droits sont fixés par la compétition elle-même et par l’histoire que vous racontez autour de votre propre compétition. C’est le spectacle qui fixe vos droits télévisuels, pas un joueur ou les stars » estime dans les colonnes du journal espagnol le président de l’OM, avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano. Pourquoi ? Car vous racontez une histoire pendant la semaine. Le niveau footballistique de la Ligue 1 est élevé. Les stades, pour la plupart, sont bons. Le niveau d’attractivité et télévisuel est bon, mais ce que nous devons améliorer, c’est l’histoire quotidienne que vous racontez sur le championnat. Le problème en France, c’est la manière dont on raconte cette histoire au quotidien parce que nous sommes tombés dans le sensationnalisme. Et nous devons reparler de football, de sport, raconter des histoires autour du jeu » a analysé Pablo Longoria, qui espère que la Ligue 1 réussira à se valoriser malgré le départ de sa star ultime Kylian Mbappé vers le Real Madrid. C’est tout l’enjeu des discussions actuellement en cours entre les dirigeants de la LFP et les potentiels diffuseurs du championnat de France.