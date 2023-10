OM-OL ‍: Fabio Grosso en sang, le match est maintenu ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

L’Olympico entre Marseille et Lyon aura-t-il lieu ce dimanche soir comme prévu au Stade Vélodrome ? Normalement oui. Si la tenue du match OM-OL a été en « réflexion » durant quelques instants, suite au caillassage du bus lyonnais avant l’arrivée au Vélodrome des joueurs de l’OL, la rencontre se jouera bien, selon Le Progrès : « Le match OM-OL va finalement se jouer. Malgré les blessures de Fabio Grosso et Raffaele Longo, les joueurs ont décidé qu'ils devaient jouer. C'est grave cette histoire,on est tous bien d'accord et il faudra des sanctions, mais the show must go on ».

Une décision qui va faire débat car Fabio Grosso a quand même été grièvement blessé au visage. Sur le trajet en direction du stade, le bus lyonnais a effectivement été touché par deux pavés qui ont cassé le double vitrage du bus à deux endroits. Touché par des éclats de verre, l’entraîneur lyonnais est descendu du bus en sang avant d’aller se faire soigner. Malgré une réunion de crise dans le vestiaire lyonnais, la LFP a choisi de maintenir cet Olympico, qui s’annonce déjà plus que tendu surtout que les supporters de l’OL sont attendus dans le parcage visiteur…

