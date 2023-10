OM-OL ‍: Le bus lyonnais caillassé, Fabio Grosso blessé ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le bus lyonnais est arrivé au Vélodrome ce dimanche soir, à un peu moins de deux heures du coup d’envoi de la rencontre. Gros problème, selon Free Ligue 1 qui couvre également ce match, le car de l’OL a subi des impacts lourds à plusieurs endroits, avec des vitres qui ont explosé en raison d’un caillassage. Selon le média présent au moment de l’arrivée du bus, Fabio Grosso a été touché à la tête et était en train de se faire soigner quand les premiers joueurs lyonnais sont descendus. Un autre adjoint aurait aussi été touché et se serait fait soigner. De son côté, l'entraineur italien a fini par sortir avec un bandage à la tête, après avoir eu le visage en sang selon Free Ligue 1.

Ah oui, Fabio Grosso n'a pas été loupé après le caillassage du bus lyonnais. pic.twitter.com/K09nnaMFuw — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) October 29, 2023

En attendant d’en savoir plus sur cet évènement, c’est tout de même une donnée à prendre en compte pour le match de ce soir, alors que le retour des supporters adverses a été autorisé dans le Vélodrome pour la première fois depuis bien longtemps entre les deux clubs. Un retour qui se passe pour le moment très mal, car les bus des supporters lyonnais peinent également à se faire un chemin vers le Vélodrome, dans des conditions difficiles. Car selon L'Equipe, plusieurs joueurs ont tout de même été marqués par cette attaque, qui a fait exploser la moitié des vitres du car de l'OL du côté droit qui était ciblé.

🚨 Avant-match OM - OL : le bus de l’@OL a été caillassé, Fabio Grosso blessé est en train de se faire soigner.



Plus d’infos à venir sur notre live…#OMOL #OM #OL pic.twitter.com/b05pIeu0Gw — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 29, 2023

L’Olympico entre Marseille et Lyon aura-t-il lieu ce dimanche soir comme prévu au Stade Vélodrome ? Normalement oui. Si la tenue du match OM-OL a été en « réflexion » durant quelques instants, suite au caillassage du bus lyonnais avant l’arrivée au Vélodrome des joueurs de l’OL, la rencontre se jouera bien, selon Le Progrès : « Le match OM-OL va finalement se jouer. Malgré les blessures de Fabio Grosso et Raffaele Longo, les joueurs ont décidé qu'ils devaient jouer. C'est grave cette histoire,on est tous bien d'accord et il faudra des sanctions, mais the show must go on ».