Métamorphosé, Vitinha lance la saison de l’OM

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

1ère journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat le Stade de Reims 2-1

Buts pour l'OM : Ounahi (23e), Vitinha (73e)

But pour Reims : Ito (10e)

Trois jours après sa défaite contre le Panathinaïkos (1-0) mercredi, au troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a bien réagi. Le club phocéen ne s’est pas totalement rassuré lors de cette 1ère journée de Ligue 1. Mais le succès obtenu contre Reims (2-1) fera du bien, surtout après une première période compliquée.

Une séduisante équipe rémoise dominait la partie et prenait logiquement l’avantage sur une volée d’Ito (0-1, 10e). Peu inspirés collectivement, les Marseillais ne revenaient que grâce à une superbe frappe d’Ounahi (1-1, 23e) ! C’était bien payé sachant que le Japonais pensait faire le break, avant de voir son but refusé pour un ballon sorti en touche (38e). Avec seulement 33% de possession de balle à la pause, l’OM devait réagir dans le second acte.

Vitinha a frôlé le doublé

Les Olympiens reprenaient le contrôle du ballon de manière assez stérile, jusqu’au but de Vitinha (2-1, 73e), auteur d’un joli piqué et de sa meilleure performance depuis son arrivée l’hiver dernier ! Le Portugais, dont un but avait également été refusé pour un hors-jeu avant la mi-temps, aurait même pu s’offrir un doublé mais sa tête n’était pas cadrée. Son seul but suffit tout de même au bonheur de l’OM qui lance sa saison avant le match retour contre les Grecs mardi.