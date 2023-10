L1 ‍: Marseille et Lyon continuent de traumatiser Garcia

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympico qui n'a pu se jouer ce dimanche soir entre l'OM et l'OL continue de faire parler. Les débordements qui ont mené à la blessure de Fabio Grosso et son adjoint ont choqué pas mal dans le monde du football.

L'OM et l'OL sont très décevants en ce début de saison de Ligue 1. Pour ne rien arranger, les galères ne sont jamais très loin. Ce dimanche soir, des individus se sont attaqués aux bus de l'OL et de ses supporters. Fabio Grosso et son adjoint ont été blessés. La rencontre n'a donc pas pu se tenir et l'image du football français en a encore pris un coup. A l'étranger, certains pays pointent du doigt la violence trop fréquente qu'il y a dans l'Hexagone depuis un certain temps. C'est aussi le cas de Rudi Garcia, nouvellement arrivé à Naples et qui était apparement choqué des événements qui ont eu lieu avant OM-OL.

Garcia n'en revient pas

💥 Comment les incidents à Marseille ont-ils été traités à l'étranger ?



🗣 @johanncrochet : "Quand les journalistes italiens lui ont appris, Rudi Garcia a fait une tête... dépité totalement. On sentait que ça le touchait." pic.twitter.com/VB9jDwiYlz — After Foot RMC (@AfterRMC) October 30, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste Johann Crochet a en effet dévoilé ces informations sur le sujet. « La chaine d'info en Italie a diffusé les événements. On en a beaucoup parlé. En Italie, la figure de Fabio Grosso est importante parce que c'est un champion du monde 2006. C'est un joueur apprécié et reconnu donc ça touche un peu plus. Quand les journalistes italiens lui ont appris, Rudi Garcia a fait une tête... il était dépité totalement. On sentait que ça le touchait et qu'il se disait qu'il y avait beaucoup d'imbéciles autour des stades », a notamment indiqué Johann Crochet, qui ne manquera pas de faire réagir certains fans marseillais mais aussi lyonnais, deux clubs par lesquels il est passé et avec lesquels il a connu des fortunes diverses. A noter qu'une commission de discipline aura lieu jeudi pour commencer à décider de ce qu'il allait se passer concernant cet Olympico qui n'a pu se jouer au Stade Vélodrome. Des sanctions fortes sont aussi attendues pour les auteurs des incidents.