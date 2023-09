Encore un nul, Rennes n’avance pas

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

4e journée de Ligue 1

Stade Francis-Le-Blé

Le Stade Brestois et le Stade Rennais font match nul 0-0

Troisième match nul consécutif pour Rennes. Ce samedi, les Rennais ne méritaient pas mieux que le partage de points à Brest (0-0). Et encore, les Rouge et Noir s’en sortent bien. Surtout après les deux énormes occasions de Le Douaron qui, de la tête et en se jetant devant le but vide, manquait à chaque fois le cadre à bout portant ! Dominés, les visiteurs ne réagissaient que timidement sur une frappe du droit de Blas, bien sortie par le gardien Bizot.

Il n'y a pas eu but pour Brest #SB29SRFC pic.twitter.com/oYG9I0tt67 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 2, 2023

C’était évidemment insuffisant pour le coach Bruno Genesio qui « sanctionnait » Bourigeaud et Le Fée à la pause. Mais les entrants Doué et Santamaria changeaient à peine la situation. Certes, Rennes rééquilibrait les débats, mais sans vraiment se montrer dangereux. Au moins, le Stade Rennais reste invaincu. Mais compte tenu du mercato réalisé et des ambitions affichées, Bruno Genesio et ses dirigeants attendent beaucoup mieux.