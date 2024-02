L1 ‍: Tony Chapron réclame l'arrêt de la VAR

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'arbitrage français traverse une nouvelle crise, et les voix s'élèvent désormais contre l'usage de la VAR. Nombreux sont ceux qui pensent que Michel Platini avait eu raison en s'opposant à l'assistance vidéo aux arbitres.

Tony Chapron a jeté un gros pavé dans la mare en affirmant cette semaine que si Nice avait été privé d’un penalty contre Lyon, c’est parce que l’arbitre assistant en charge de la VAR n’avait pas osé remettre en cause la décision de Clément Turpin, arbitre français numéro 1 qui officiait sur la pelouse du Groupama Stadium. Le consultant de Canal+ ne l’avait jamais masqué, il n’était pas fan de la vidéo, estimant qu’elle provoquait plus de problèmes qu’elle n’en réglait. Des propos similaires à ceux tenus par Michel Platini, lequel ne voulait pas de la VAR lorsqu’il dirigeait l’UEFA. « Si tu mets la VAR, c’est que les arbitres ne sont pas bons. C’est pour ça que j’avais essayé de mettre cinq arbitres. L’assistance vidéo doit être là pour les aider, mais elle ne peut pas tout faire. Le ressenti d’un arbitre sur un contact sera toujours plus naturel qu’une vidéo », expliquait Michel Platini, avouant quand même son utilité pour l’application du hors-jeu. Alors, au moment où le président de Brest a officiellement demandé à la LFP de stopper la VAR, Tony Chapron monte aussi dans ce train.

Une Ligue 1 bientôt sans VAR ?

Tandis que l’on va prochainement sonoriser les arbitres, l’ancien arbitre français estime qu’il est encore temps de débrancher les écrans de la VAR. « Même si elle peut paraître provocatrice, déconnectée, la question commence à se poser, alors qu'avant ce système faisait l'unanimité. S'entêter sur un truc qui ne marche pas n'est jamais bon. Quand on l'a implanté, à aucun moment, on ne s'est demandé ce qui pourrait ne pas fonctionner. On a vendu du rêve. On pensait qu'on résoudrait tous les problèmes de l'arbitrage grâce à la vidéo et, six ans après, on fait un triste constat, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Mais a-t-on vraiment pensé la VAR? On s'est dit que ça allait être une solution miracle sans se questionner. Moi, l'idée de sa suppression me plaît », a confié, dans L'Equipe, Tony Chapron. A ce stade, rien n'indique que la Ligue de Football Professionnel ne validera cette idée, même s'il est clair qu'il y a des choses à revoir dans l'usage de cet outil en France. Car sans critiquer les arbitres, le souci semble surtout relever des relations amicales ou pas entre les sifflets français.