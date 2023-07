Danger sur l'OM et l'OL, le Qatar arrive

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, l'Arabie saoudite frappe fort sur le marché des transferts. De quoi déstabiliser le football européen.

L'Arabie saoudite fait fort ces derniers mois sur le mercato. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, Fabinho etc... les Saoudiens ne s'arrêtent plus. Si des joueurs proches de la retraite étaient auparavant tentés par des destinations plus exotiques et beaucoup plus avantageuses financièrement, ce n'est plus forcément le cas. Des joueurs en pleine force de l'âge n'hésitent plus à rallier l'Arabie saoudite. C'est moins le cas pour d'autres pays, comme les Etats-Unis ou encore le Qatar. D'ailleurs, le Qatar a une autre stratégie à déployer pour développer le football dans son pays.

Le Qatar, Antero Henrique prend les choses en main

Selon les informations de RMC, le Qatar ne veut pas tout faire pour ramener des stars mais compte bien plus développer des jeunes joueurs. Le tout, sous la houlette d'Antero Henrique, directeur sportif de la Ligue du Qatar et qui officie en collaboration avec plusieurs scouts. Le média rajoute que ces derniers ont établi une liste de pépites à surveiller de très près. Parmi les noms qui figurent sur cette liste, des jeunes à très fort potentiel de Ligue 1 et certains de Ligue 2. On peut citer Naim Byar (Reims), Khalil Fayad et Redouane Halhal (Montpellier), Kays Ruiz-Atil (Auxerre), Adil Aouchiche, Ayman Kari (Lorient), Mohamed El-Arouch (OL), Ismaël Gharbi (PSG), Imran Moussaoui, Rayan Dehilis, Mehdi Gacem, Rayan Berbachi (OM), Nazim Babaï, Mayssam Benama et Béchir Yacoub (Monaco), Amine Boukemouche (Lens), Ilan Bacha (Paris FC) et Mohamed Hafid (Caen). A noter que, toujours selon RMC, certaines règles ont changé récemment au Qatar. Elles permettent au championnat qatari de compter 7 joueurs étrangers dans leur effectif, dont deux de moins de 21 ans.