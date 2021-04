WTF : Ibrahimovic dans Astérix, le casting fou expliqué

Dans : Info.

Cette semaine, le casting du film « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu » a été dévoilé avec une surprise de taille, la présence de Zlatan Ibrahimovic.

L’attaquant de l’AC Milan va incarner l’un des centurions préférés de Jules César. Et dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le réalisateur Guillaume Canet a dévoilé les raisons du choix de Zlatan Ibrahimovic. Selon l’acteur, qui incarnera Astérix dans ce film, le choix s’est naturellement porté sur l’ancien attaquant du PSG car il fallait quelqu’un de très arrogant pour occuper ce rôle. On comprend donc mieux pourquoi Zlatan Ibrahimovic a été choisi dans ce casting très original qui comprend également des actrices et acteurs totalement inexpérimentés tels que la chanteuse Angèle ou encore les rappeurs Bigflo et Oli.

« C’est l’idée de Yohan Baiada, le coproducteur. On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance. J’ai réussi à le contacter. Cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo ! » a expliqué Guillaume Canet avant de poursuivre. « C’est le centurion préféré de César, a encore révélé Guillaume Canet. Au départ, il s’appelait Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin ». Du haut de ses 39 ans et alors qu’il est sur le point de prolonger son contrat à l’AC Milan en plus d'avoir effectué son grand retour avec la sélection suédoise, Zlatan Ibrahimovic multiplie les activités en dehors du football. Il y a quelques semaines, la star du football suédois a chanté au festival très médiatisé de San Remo. De toute évidence, Zlatan ne peinera pas à épouser une seconde carrière quand il raccrochera les crampons. Et de toute évidence, sa prestation d’acteur dans le film Astérix et Obélix sera attendue avec gourmandise et curiosité par les fans de football. Rendez-vous dans les salles quand cela sera possible pour déguster ce moment...