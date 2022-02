Un joueur offre une maison à la famille du petit Rayan

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Après le décès du petit Rayan, tombé dans un puit au Maroc, Abderrazak Hamdallah a annoncé un don généreux pour la famille du garçon. L’attaquant marocain a en effet promis de leur offrir une maison.

L’accident du petit Rayan a ému le monde entier. La semaine dernière, l’enfant de cinq ans a chuté dans un puits de 32 mètres de profondeur. Il aura fallu cinq jours pour sortir le jeune Marocain, qui n’a malheureusement pas survécu. Depuis l’annonce de sa mort, et même bien avant, sa famille a reçu de nombreux soutiens. On a notamment vu les joueurs du Stade Rennais montrer un maillot floqué à son nom pour lui rendre hommage. Mais ce n’est pas tout. De son côté, Abderrazak Hamdallah, en présentant ses condoléances sur Instagram, a promis un beau geste pour les proches de Rayan.

« Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant soient sur vous, et que les prières et la paix soient sur le Messager de Dieu et tous ses compagnons, a réagi l’attaquant de l’Ittihad Djeddah en Arabie Saoudite. Nous avons traversé cinq jours très lointains et nos cœurs nous ont été arrachés, à nous Marocains, à tous les Arabes et musulmans, et même au monde entier. Nous avons loué et remercié Dieu pour tout ce que Rayan a pris, et il a été plus miséricordieux envers nous et plus méritant que nous. Avec cette profonde tristesse, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille de Rayan, et je demande à Dieu de leur accorder patience et réconfort. »

« Et j'ai décidé, en mon nom et au nom de ma famille, et au nom de tous les Marocains et musulmans, d'aider et d'apporter un peu de joie à la famille de Rayan, ses parents et ses frères et de leur donner une maison entièrement équipée, a annoncé l’international marocain. (...) C'est l'aide d'un frère à ses frères, et Dieu est le gardien du succès. Et j'espère aussi, et c'est une invitation à tous ceux qui peuvent les aider, à le faire, y compris les acteurs, les chanteurs, les athlètes, les officiels et les célébrités. » Nul doute que son appel sera entendu.