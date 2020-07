TV : Téléfoot et la Ligue 1 arrivent sur Netflix !

Dans : Info.

Mediapro et Téléfoot vont frapper un grand coup, puisque le diffuseur de la Ligue 1, Ligue 2 va offrir ses programmes sur Netflix.

A ceux qui craignaient de ne pas pouvoir recevoir les programmes de Téléfoot, la chaîne de Mediapro, chaque jour apporte des bonnes nouvelles. Après un premier accord avec SFR, le groupe détenteur de droits de diffusion d’une grande partie de la Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’en 2024 devrait annoncer rapidement une entente commerciale avec la plateforme Netflix. Selon L’Equipe, moyennant 30 euros par mois, il sera possible d’obtenir un abonnement couplé à Netflix et à Téléfoot, ce qui est clairement un coup de tonnerre, dans la mesure où l’abonnement standard à Netflix est à 11,99 euros par mois et le Premium à 15,99 en UHD avec quatre écrans simultanés. Pour Téléfoot, c’est évidemment un énorme deal, car désormais Canal+ va devoir sérieusement se positionner et ne peut plus ignorer la chaîne sportive.

Tout cela, alors qu’il se dit que Mediapro négocie encore avec Facebook et Apple histoire de réellement s’installer chez des GAFA qui sont partis pour devenir de sérieux concurrents aux chaînes traditionnelles. Selon le quotidien sportif, Canal+ et Mediapro ne seraient plus réellement disposés à s’entendre, les dirigeants des deux chaînes étant même très remontés les uns contre les autres après des négociations musclées et ratées l’an dernier. Du côté de Netflix, l’idée est de compter toujours plus d’abonnés, le football étant un extraordinaire produit d’appel, ce que Canal+ a compris depuis ses débuts. A moins d'un mois du début de la saison de Ligue 1, la bataille commence et cela ne devrait pas s'arrêter de sitôt. La LFP, qui a vendu très cher ses droits TV, va regarder cela de très près, en attendant quand même que Mediapro verse son premier chèque en août.