TV : Pierre Ménès raciste, une actrice accuse

Invitée d'Europe 1, l'actrice Alice Belaïdi accuse Pierre Ménès d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre.

Depuis la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », réalisée par Marie Portolano, les langues se délient concernant Pierre Ménès. Actuellement au « repos », le consultant star de Canal+ avait présenté ses excuses à trois femmes concernées par ses agissements, mais ce lundi la situation se complique très gravement pour Pierre Ménès. En effet, invité de Philippe Vandel sur Europe 1, l’actrice Alice Belaïdi, qui a notamment tourné dans des séries produites par Canal+, affirme que le spécialiste du football a proféré des propos racistes à son encontre. En direct à l’antenne, celle qui a notamment tourné dans la série à succès Hippocrate a accusé Pierre Ménès sans détour.

Evoquant le sujet #MeToo, Alice Belaïdi a en effet lâché un missile à destination du sniper du Canal Football Club. « Il y a eu des moments où j’ai été agressé par des hommes et je n’ai pas su me défendre car j’ai eu peur. Dans le métier ça m’est arrivé d’être agressé verbalement. On vient de parler il y a quelques minutes de ce qui sort sur Pierre Ménès. Moi aussi, j’ai été victime de « sale bougnoule », « salope » de la part de ce mec-là. Je me dis, heureusement que, voilà, la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent. Ça suffit. MeToo, ça ne peut que nous toucher, et tous, hommes et femmes. La plupart de mes potes, hommes, sont contents que ça sorte aussi parce qu’ils en ont marre d’être associés à ces mecs-là », a lancé l’actrice de 34 ans. Une accusation qui va évidemment contraindre à Pierre Ménès, ou du moins son avocat, à sortir de son mutisme.