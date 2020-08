TV : Panne mondiale, le méga-bug de Téléfoot expliqué

Dans : Info.

La plupart des abonnés à Téléfoot ont vécu un affreux dimanche pour la deuxième journée de Ligue 1.

Non seulement une bonne partie du match entre Reims et Lille a été zappée et impossible à regarder, mais le problème s’est ensuite reproduit dans le coeur de l’après-midi, pendant le multiplex. La deuxième période n’a jamais pu être retransmise. Les abonnés se sont bien sûr plaints de ce problème de taille, tandis que sur les réseaux, ceux qui recevaient la chaine par des moyens détournés rigolaient sous cape. Il faut dire que le problème ne vient pas de la production du signal, mais de sa distribution.

C’est ce qu’a expliqué Sacha Nokovitch, spécialiste des médias pour le site L’Equipe, et pour qui Téléfoot a payé le prix fort des problèmes mondiaux connus par le prestataire Century Link. Ce fournisseur d’accès à internet basé en Louisiane gère aussi de nombreuses distribution en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, et son énorme bug à des répercussions sur de nombreux médias. Les sites d’Amazon ou de Playstation Network sont par exemple en grande difficulté. C’est également le cas de la chaine de Médiapro, qui n’est donc pas mise en cause directement, même si forcément, le timing est catastrophique pour la nouvelle chaine du foot en France. Surtout que le problème n’était toujours pas résolu ce dimanche soir à 17h00, à quelques heures du match de l’OM sur le terrain de Brest.